Berat Albayrak 'erişime engelleme'yle ortaya çıktı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak bakanlıktan istifasının ardından kamuoyu önünde görünmemişti. Albayrak kendisiyle ilgili bir afiş nedeniyle 3 CHP'li gencin gözaltına alınmasına dair habere "erişim engeli" kararı aldırarak ortaya çıktı.





Albayrak'ın başvurusu üzerine mahkeme, soL'da da yer alan "Bu afiş nedeniyle üç genç gözaltına alındı" başlıklı haberlere erişim engeli getirdi.





Albayrak avukatı İsa Sinan Göktaş aracılığıyla İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sözkonusu haberin "kişisel ve mesleki haysiyetini zedelediği" gerekçesiyle erişime engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması talebiyle başvurdu.





Talebi kabul eden hakimlik kararında "bahse konu içeriklerde talep edenin yanı sıra devlet kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak şekilde doğruluğu araştırılmamış ve teyit edilmemiş haber, yayın ve paylaşımlara yer verildiği, basın-internet yayın özgürlüğünün dışına taşıldığı, keyfilik bulunduğu, kişi ve kurumlara saldırı niteliğinde, şeref ve onurlarını rencide edici ve kişilik haklarını ihlal edici içeriklere yer verildiğinin anlaşıldığı" ifadesine yer verdi.





Erişime engellenen haberde İzmir Kemalpaşa'da CHP'li üç gencin üzerinde Albayrak'ın resminin ve "Wanted (aranıyor)" yazısının bulunduğu afişler nedeniyle gözaltına alındığı bildirilmişti.