Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamuoyunda sıklıkla tartışılan ve 14 Mart 2016’da kalıcı hale getirilen “yaz saati uygulamasının” kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi verdi.





Ağbaba, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarıyla Bakanlar Kurulu gündemine gelen ve 2016'da uygulamaya giren kalıcı yaz saati uygulamasının yıllardır milyonlarca çalışanı ve öğrencileri olumsuz etkilediğini ve enerji tüketimini artırarak milyarlarca lira israfa neden olduğunu ifade etti.





“BERAT ALBAYRAK GİTTİ, ÇİLESİ BİTMEDİ”





"Devrik Bakan Berat Albayrak'ın ısrarıyla hukuka aykırı bir şekilde yürürlüğe konulan saat uygulaması yüzünden yıllarca öğrenciler karanlıkta okula gitmek zorunda kaldı, milyonlarca çalışan karanlıkta işe gitti, 83 milyon gün yüzü görmedi." diyen Ağbaba, "Danıştay'ın ‘yetkisizlik' sebebiyle yürütmeyi durdurmasına rağmen, kalıcı saat uygulaması uygulandı ve içinde bulunduğumuz kış günlerinde hâlâ da uygulanmaya devam ediyor." dedi.





Herkesin uygulamadan şikâyetçi olduğunu belirten Ağbaba, "Enerjide verimlilik sağlamadığı da gerek üniversitelerin gerek Elektrik Mühendisleri Odası'nın verileriyle de tescillendi. Hanelerin elektrik giderleri, dayatılan bu uygulama sebebiyle kat be kat artmış durumda. Berat Albayrak gitti, çilesi bitmedi. Bu uygulamadan bir an önce dönülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.





“TÜRKİYE'Yİ AMPUL İSRAFINDAN KURTARACAĞIZ”





Kalıcı yaz saati uygulamasının biyolojik saati de olumsuz etkilediğini ifade eden CHP'i Ağbaba, Sözcü'ye verdiği mülakatta, “Karanlıkta uyanan, işe veya okula gitmek zorunda kalan milyonlar bu uygulama nedeniyle gün ışığından yararlanamıyor. Türkiye'yi ‘ampul' israfından ve bu karanlıktan eninden sonunda kurtaracağız.” ifadelerini kullandı.





“BİR AN ÖNCE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA DÖNÜLSÜN”





Ağbaba'nın kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:





MADDE 1– 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.





MADDE 2– Griniç’e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yıl mart ayının son pazar günü saatler; saat 03.00'da bir saat ileri ve ekim ayının son pazar günü saat 04:00'da bir saat geri alınır.





MADDE 2– 697 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.





GEÇİCİ MADDE 1– Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir sonraki haftanın pazar günü saatler bu maddeyi ihdas eden Kanuna uygun şekilde düzenlenir.”





MADDE 3– Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.





MADDE 4– Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.