Berat Albayrak hakkında yeni iddia

AKP’nin 12 Ekim’de başlayan belde, ilçe ve il kongreleri, İstanbul Kongresi ile tamamlandı. Gözler 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye çevrildi. AKP’nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu bekleniyor.





Gerçek Gündem'in aktardığı kulise göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görevlerine devam edecek. Diğer bakanlar arasından 3-4 ismin değişebileceği ifade ediliyor.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği iddiaları ise Ankara kulislerini hareketlendirdi.





Birçok partili bunun mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak’ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.