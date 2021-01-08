Berat Albayrak için kayıp ilanı!

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EMİN ÇÖLAŞAN | Sözcü







Kendisini bu vatan için feda eden, yaptığı hizmetler asla unutulmayacak olan BERAT ALBAYRAK 8 Kasım 2020'den bu yana kayıptır.





Vatana millete büyük katkılar sunmuş, bazı ufak tefek hataları olsa bile Maliye Bakanlığı görevini büyük başarılarla sürdürmüştür.





Son olarak 8 Kasım 2020 günü görülmüştür.





Görevinden istifa ettiği söylentileri bazı art niyetli çevreler tarafından ortaya atılmış, ancak bu yalan ve iftiraların kaynağı bazı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.





İftira atanın Bay Kemal olduğu anlaşılmıştır.





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Değerli evladımız, eşimiz ve babamız BERAT istifa ettiği günden bu yana kayıptır.





Bu husus, kayınpederi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da tarafımızdan sorulmuştur.





Ancak kendileri “Bana ne soruyorsun kardeşim, ben damadının izini sürecek adam mıyım. Kendiniz bulun” deyip bizi terslemekle yetinmiştir.





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Aradan iki ay geçti.





Canımız BERAT'ımızdan bir haber alamıyoruz.





Çeşitli kaynaklardan da kendisiyle ilgili bilgi almak mümkün olmamıştır. Nerede olduğunu bilen yok.





BERAT, bak burası çok önemli!





Sen ortalıktan kaybolduktan sonra hepimizin sağlığı bozuldu.





Seni çok özledik.





Yatağa düştük.





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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'tan Hazine Bakanlığı görevinden istifa ettiği 8 Kasım 2020'den beri haber alınamıyor.





BERAT lütfen çık artık ortaya.





Bize çektirdiğin bu hasret ve acılar yeter.





Merak etme, ekonomi fazlasıyla düzeldi. İşsizlik ve enflasyon sıfırlandı.





Senin için korkacak bir şey yok.





Lütfen konuş BERAT konuş.





Şu rezillik ortamında senin de anlatacağın bazı şeyler mutlaka vardır.





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Bak burası da çok önemli!





Nerede isen haber ver, gelip seni alalım.





İnsan hiç değilse bir telefon edip sesini duyurur yani.





Firarda bile olsan bu işi polise haber vermeden çözelim.





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Halen kayıp olan BERAT'ımız 1.80 boyunda 75 kilo, güzel saçlı sakallı, yakışıklı bir damattır.





Sağlığından endişe ediyoruz.





Bulunduğu yeri bilenlerin İNSANİYET NAMINA haber vermesini rica ederiz.





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(Not: İşbu kayıp ilanını SÖZCÜ Gazetesi'nde yazan Emin Çölaşan isimli herife vermiş olmamızda lütfen art niyet aranmasın. Kayınpederi olan ve SÖZCÜ okumadığını söyleyen cumhurbaşkanımız da görmezden gelsin, bize bozuk çalmasın.)





AİLESİ