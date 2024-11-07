Samanyolu Haber /Gündem / 'Berat Albayrak iddiaları'na Babacan'dan sert eleştiri /07 Kasım 2024 01:51

'Berat Albayrak iddiaları'na Babacan'dan sert eleştiri

Donald Trump'ın ABD seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından Berat Albayrak'ın siyasette yeniden bir göreve getirileceği iddiaları ortaya atıldı. İddialara ilişkin DEVA lideri Ali Babacan, nepotizme vurgu yaparak söz konusu ihtimale karşı olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçim heyecanı Donald Trump'ın gerekli olan 270 delegeyi geçmesiyle sonuçlandı. Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasının ardından eski Maliye Bakanı Berat Albayrak gündem oldu.


İddialara göre, Trump sonrası Berat Albayrak'ın ciddi bir aktör olarak yeniden siyasette söz sahibi olacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu iddialara ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tele1'de katıldığı canlı yayın programında nepotizm eleştirisi yaparak, liyakatsizlik ve kurumların zayıflamasına dikkat çekti.

Nepotizmi "ciddi bir hastalık" olarak nitelendiren Ali Babacan, bu tür "kayırmacılığın" ülkelerin yönetim yapısını zayıflattığını ifade etti.


Babacan, “Nepotizm, akraba eş dost kayırmacılığıdır. 85 milyonluk bir ülkede iyi bir iktisatçı yokmuş gibi bir yakınınızı bu göreve getirmek, bu ciddi bir yönetim zaafıdır” dedi. Türkiye'de ekonominin yönetiminde liyakat yerine yakın ilişkilerle yapılan atamaların kurumsal yapıyı zayıflattığını belirten Babacan, bu hastalığın toplumlar arasında yayıldığını vurguladı.

Babacan, Türkiye’de 2017’den bu yana yaşanan kurumsal zayıflamalara ve ekonomideki kötüye gidişe dikkat çekti. “Bu süreçte fakirlik ve fukaralık arttı. Türkiye'nin gücü, kurumlarının gücünden geçer” diyerek, ülkede ekonomik yönetim ve kurumların işleyişinin bağımsız ve liyakat esaslı olması gerektiğini savundu. Babacan, Albayrak'ın bakanlık ihtimalinin konuşulmasını, ülkenin mevcut ekonomik durumunun ve kurumsal yapısının iyileşmesine engel olarak değerlendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Berat Albayrak iddiaları'na Babacan'dan sert eleştiri Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:27:39