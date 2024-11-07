'Berat Albayrak iddiaları'na Babacan'dan sert eleştiri

















Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçim heyecanı Donald Trump'ın gerekli olan 270 delegeyi geçmesiyle sonuçlandı. Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasının ardından eski Maliye Bakanı Berat Albayrak gündem oldu.İddialara göre, Trump sonrası Berat Albayrak'ın ciddi bir aktör olarak yeniden siyasette söz sahibi olacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği iddiaları ortaya atıldı.Söz konusu iddialara ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tele1'de katıldığı canlı yayın programında nepotizm eleştirisi yaparak, liyakatsizlik ve kurumların zayıflamasına dikkat çekti.Nepotizmi "ciddi bir hastalık" olarak nitelendiren Ali Babacan, bu tür "kayırmacılığın" ülkelerin yönetim yapısını zayıflattığını ifade etti.Babacan, “Nepotizm, akraba eş dost kayırmacılığıdır. 85 milyonluk bir ülkede iyi bir iktisatçı yokmuş gibi bir yakınınızı bu göreve getirmek, bu ciddi bir yönetim zaafıdır” dedi. Türkiye'de ekonominin yönetiminde liyakat yerine yakın ilişkilerle yapılan atamaların kurumsal yapıyı zayıflattığını belirten Babacan, bu hastalığın toplumlar arasında yayıldığını vurguladı.Babacan, Türkiye’de 2017’den bu yana yaşanan kurumsal zayıflamalara ve ekonomideki kötüye gidişe dikkat çekti. “Bu süreçte fakirlik ve fukaralık arttı. Türkiye'nin gücü, kurumlarının gücünden geçer” diyerek, ülkede ekonomik yönetim ve kurumların işleyişinin bağımsız ve liyakat esaslı olması gerektiğini savundu. Babacan, Albayrak'ın bakanlık ihtimalinin konuşulmasını, ülkenin mevcut ekonomik durumunun ve kurumsal yapısının iyileşmesine engel olarak değerlendirdi.