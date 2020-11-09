Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili Saray'dan ilk açıklama /09 Kasım 2020 12:26

Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili Saray'dan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık koşullarını gerekçe dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Birazdan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyadan istifasını açıklaması Ankara kulislerinde şok etkisi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı da olan Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram’dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullanıldı.

AKP’den bir çok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan birazdan açıklama yapılacağı öğrenildi.
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