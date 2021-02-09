Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak’ın ‘Wanted (Aranıyor)’ afişine 3 gözaltı /09 Şubat 2021 16:33

Berat Albayrak’ın ‘Wanted (Aranıyor)’ afişine 3 gözaltı

İstifasının ardından ortada görünmeyen Berat Albayrak ile ilgili CHP’li gençler afiş çalışması yaptı. CHP Gençlik Kolları’nın 81 il ve ilçelerinde uyguladığı afiş dağıtımı hakkında İzmir Kemalpaşa’da adli işlem yapıldı. CHP’li 3 genç gözaltına alındı.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği 8 Kasım 2020’den bu yana kamuoyu önünde görülmemesi merak konusu oldu. Albayrak’ın nerede olduğu ve niçin sessizliğe gömüldüğü sorusu sıklıkla gündeme gelirken, CHP’li gençler bu yönde bir çalışma yaptı.
 
CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından hazırlanan afiş 81 il örgütüne dağıtıldı. Albayrak’ın görüntüsünün yer aldığı afişe ”Wanted (Aranıyor)” başlığı atıldı.

Albayrak’tan Merkez Bankası rezervindeki dövizin geçen yıl kimlere, hangi kur üzerinden dağıtıldığının hesabını vermesini isteyen gençler, afişte bu konuya da “www.128milyardolar.com” ifadesi ile atıfta bulundu.

CHP’Lİ GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

Sözcü’nün haberine göre, CHP Gençlik Kolları’nın yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiği bu ironik afiş faaliyeti hakkındaki tek adli işlem İzmir Kemalpaşa’da yapıldı. İfadeleri için polis merkezine çağırılan CHP’li gençler Ozan Yalçın, Salman Demir ve Cem Akbulut gözaltına alındı. Gençler Emniyet’teki ifadelerinin ardından savcılığa, oradaki sorgularından sonra da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gençler mahkemenin ardından serbest bırakıldı.
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