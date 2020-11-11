Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak kayıp kimse ulaşamıyor /11 Kasım 2020 11:15

Berat Albayrak kayıp kimse ulaşamıyor

İstifasının akabinde ortada gözükmeyen Berat Albayrak'a yakınlarının bile ulaşamadığı haberleri ortaya çıktı. Devir-teslim yapmadan ortadan kaybolan Albayrak için "Nerede?" sorusu cevapsız kaldı.

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Yaklaşık 2 yıl 4 ay boyunca Türkiye ekonomisinin en tepesinde bulunan isim olan Berat Albayrak istifa mesajını sosyal medyadan yayınladıktan sonra ortadan kayboldu. 

Yakınlarının bile ulaşamadığı eski bakan için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Halk TV'de bir programda konuşan Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile Trabzon'da yaylaya çıktığını iddia etti.

Yarkadaş, "Şu an Türkiye'de herkes Berat Albayrak'ın nerede olduğunu soruyor. Bazı kaynaklar Berat Albayrak'ın ailesi ile birlikte İngiltere'ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak benim edindiğim bilgi ise Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon'a giderek yayladaki evlerinde zihni bir dinlenmeye çekildiği yönünde." dedi.



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