Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak sahalara vakıfla döndü: İşte kurduğu vakıf ve 'resmi' amacı! /04 Ağustos 2024 10:05

Berat Albayrak sahalara vakıfla döndü: İşte kurduğu vakıf ve 'resmi' amacı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz isimli bir vakıf kurdu. Söz konusu vakfın yönetim kurulunda Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile Kübra Kalyoncu da yer alıyor.

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"Turkuvaz Vakfı"nın kuruluşuna ilişkin ilan Resmi  Gazete’de yayımlandı. İstanbul adresli vakfın kurucuları Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu olarak kaydedildi.

Mal varlığı 500 bin TL olan vakfın amacı “Basın, yayın, medya, iletişim, kültür ve eğitim etkinliklerinde bulunmak ve bu alanların gelişimine destek olmak, eğitici, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır” şeklinde açıklandı.

Vakfın Yönetim Kurulu Berat Albayrak, Esra Albayrak, Serhat Albayrak, Kübra Kalyoncu ve Ömer Faruk Kalyoncu'ndan oluşuyor.
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