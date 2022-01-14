Berat Albayrak-Süleyman Soylu krizinde yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın kavgası yakın dönem Türkiye siyasetinde uzun süre konuşulmuştu.





Milli Gazete'de yer alan iddiaya göre, iki bakan birbirlerine omuz atmış ve olay anı anbean kameralara yansımıştı. Aralarının bozuk olduğu gizli olmayan iki bakan arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.





SOYLU'YA A HABER VİZESİ





Siyasetin zirvelerindeki gerginlik basına da yansıyordu. Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuaz Medya Grubu, İçişleri Bakanı’nı itinayla görmezden geliyor ve haberlerinde yer vermiyordu.





Ama geçtiğimiz gün sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Turkuaz Grubu’nun İçişleri Bakanı’na uyguladığı örtük sansür tabiri caizse kalktı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınına çıktı. Ayrıca Sabah gazetesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haberlerine yer veriliyor.