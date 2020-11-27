Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndan da ‘affını istedi!’ /27 Kasım 2020 11:28

Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndan da ‘affını istedi!’

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın Varlık Fonu’ndaki görevinden de ‘affını istediği’ bildirildi. Albayrak Varlık Fonu'nun toplantısına da katılmayacak

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Deprem etkisi yaratan bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın, Varlık Fonu’ndaki görevinden de ‘affını istediği’ belirtildi.


Bugün İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı var. Toplantıya Berat Albayrak'ın katılıp katılmayacağı merakla bekleniyordu.

AKP Genel Merkezi kaynakları Albayrak'ın toplantıya katılmayacağını, Berat Albayrak'ın bu görevden de sağlık sorunları ve ailesine zaman ayırmak istemesi nedeniyle "affını istediğini" söyledi.

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da aynı yönde bilgiler paylaştı.

Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de 'affını istedi.' Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan VF toplantısına da katılmayacak” dedi.

ÖZGEÇMİŞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Albayrak, Bakanlık görevinden istifa etmesine karşın Varlık Fonu’ndaki yönetim kurulu başkanvekilliği görevini sürdürüyordu.

Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlenmişti.
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