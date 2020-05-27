Berat Albayrak ve Binali Yıldırım iddiası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede revizyon hazırlığında olduğunu iddia eden Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, kendisine daha önce doğru bilgi veren "kaynağın" bu kez “kabine revizyonu” haberi verdiğini anlattı.





Erken seçim iddiaları konusunda ise, “Erdoğan Koronavirüs salgını sonrasında dünyada yaşanacak para bolluğundan payımızı alabilirsek diye en az 1 yıl kadar daha seçim düşünmeyecek. Şu an sahaya inmesinin sebebi yeni kurulan iki partiye kayışları engellemek için tabanını diri tutmak.” dedi.





Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "RS FM’de Atilla Güner ile Akşam Postası" isimli programda "kabinede değişiklik ve muhtemel erken seçim iddialarına" dair elde ettiği kulis bilgilerini aktardı.





BİNALİ YILDIRIM VE BERAT ALBAYRAK İDDİASI





Özkiraz muhtemel kabine revizyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili iddialar dile getirdi.





Özkiraz şöyle konuştu: “Bana kabine revizyonu bilgisini aktaran kaynağım ‘metal yorgunluğu’ söylemini 1 hafta önceden aktarmış hatta görevden alınacak belediye başkanlarının isimlerini vermişti. Kimsenin aklından Melih Gökçek, Kadir Topbaş gibi isimlerin görevden alınacağı geçmezken söylemişti. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Devlet Bahçeli’nin seçim isteyeceğini, Erdoğan ile bir araya gelinerek İyi Parti’yi seçime sokmayacak şekilde ayarlanacağını da aynı kişiden öğrenmiştim. Ben bunları söylemiştim ve olmuştu."

"Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamlarına, Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu’nun süper bakan yetkisiyle getirileceğini öğrendim." diyen Özkiraz, Yıldırım’ın, projeci ve yatırımcı bakanlıklardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Süleyman Soylu’nun ise diğer bakanlıklardan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabileceğini söyledi.





ÖZKİRAZ: ADNAN BALİ, ALBAYRAK'IN YERİNE GELECEK!

Özkiraz, Berat Albayrak'ın Dışişleri Bakanı olarak düşünüldüğünü iddia ederek, şunları kaydetti: "Albayrak, Erdoğan’a yani Cumhurbaşkanı makamına bağlı olacak. Albayrak'ın yerine ise İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ismini söyledi. İçişleri Bakanı için bir isim söyletemedim, fakat Mehmet Ağar, Süleyman Soylu gibi o minvalde bir ismin seçileceğini söyledi."





Özikraz, Erdoğan’a parti yönetiminden ayrıl denildiğini ve Erdoğan’ın da partinin genel başkanı olarak en güvendiği ismi Berat Albayrak’ı düşündüğünü iddia etti.





ERKEN SEÇİM OLACAK MI?





Özkiraz’ın son dönemdeki erken veya baskın seçim söylemleriyle ilgili yorumu ise şu oldu: "Anketlerde AKP çok kötü. MHP barajı geçemeyecek durumda. AKP yüzde 35 bandını geçemeyecek durumda. Muhalefet iyi bir çatı adayı çıkarırsa Erdoğan seçimi farklı derecede kaybedecek durumda."

Erdoğan'ın partisini diri tutmaya çalıştığına işaret eden Özkiraz, "Özellikle yeni kurulan iki partiye olabilecek kayışları ve milletvekili geçişlerini bir nevi yaprak dökümünü engellemek için örgütlerinin diri tutma çabasına girecek." dedi.

"Aslında erken seçim yok." diyen Özkiraz, "Korona kimsenin umurunda değil. Çünkü herkesin umurunda olan para. Koronavirüs sürecinde hükümetin yaptığı telafi çalışmaları yani insanların ekonomisinden kaybı, işten kaybı gibi telafi edilmesi gereken çalışmaları yüzde 77’si başarısız buluyor." ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 2021’de 3 yıl ekonomisi küçülmüş bir ülke olacağını belirten Özikraz, "Dünyanın hiçbir yerinde üst üste 3 yıl ekonomisi küçülmüş bir hükûmet ayakta kalamaz ve seçimi kazanamaz. O yüzden Erdoğan Koronavirüs süreci sonrasında dünyada yaşanacağı belli olan para bolluğundan payımızı alabilirsek diye en azından 1 yıl kadar daha erken seçim düşünmeyecek." dedi.





EYLÜLDEN İTİBAREN MİLLETVEKİLLERİNİN KOPTUĞUNU GÖRECEK





Özkiraz şunları kaydetti: "Bu payı alabilirse ve topluma yansıtabilirse bir yıl sonra muhteşem bir destek ile seçime gidebilir, ancak bu payı alamazsa eylülden itibaren partisinden grup grup milletvekillerinin koptuğunu görecek. O zaman da seçime 2021’de gidilir, ancak Erdoğan’a rağmen gidilir ve Erdoğansız bir seçim olur. Erdoğan o seçime katılmaz, partisi bölünmüş olursa..."

