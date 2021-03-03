Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak ve Kabaktepe arasında gerilim! "Hiç memnun değil" /03 Mart 2021 14:49

Berat Albayrak ve Kabaktepe arasında gerilim! "Hiç memnun değil"

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir programda, Berat Albayrak ve AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

AKP son kuluislerinden son bilgiler

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman adlı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

"ALBAYRAK'IN EKİBİ HİÇ MEMNUN DEĞİL"
Yeni AKP İstnabul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak'ın ekibi arasında gerilim olduğunu söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, "Berat Albayrak'ın ekibi yeni atanan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den hiç memnun değil" açıklamasında bulundu.

Hatırlanacağı üzere bir önceki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevden alınma nedeni olarak, Albayrak'a yakın olması olduğu iddia edilmişti.
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