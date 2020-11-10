Samanyolu Haber /Gündem / "Berat Albayrak ve Naci Ağbal yumruklaştı!" /10 Kasım 2020 09:31

"Berat Albayrak ve Naci Ağbal yumruklaştı!"

İyi Partili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazdı. Çıray, Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın yumruklaştığı iddia etti.

SHABER3.COM

İyi Partili Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazdı. Berat Albayrak'ın istifasını devlet krizi olarak nitelendiren Çıray, Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın yumruklaştığı iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının arkasındakileri yazan İyi Partili Aytun Çıray, güvenilir bir kaynağa dayandırarak yaşananları devlet krizi olarak yorumladı.

Aytun Çıray'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Emin kaynaktan.. Dün Naci Ağbal Sarayda MB rezervlerinin tükendiğini anlatır. Bunun üzerine Damat aranır, aynı soru sorulur.
Damat telâşla Saraya gider; ancak Sn Erdoğan'la görüşemez. Çıkışta Ağbal'la karşılaşırlar ve tartışma yumruklaşmaya kadar gider."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Berat Albayrak ve Naci Ağbal yumruklaştı!" Sonraki Haber >>

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:57