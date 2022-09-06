Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak yine sahnede! Yakınındaki isimler o görevde /06 Eylül 2022 13:03

Berat Albayrak yine sahnede! Yakınındaki isimler o görevde

Gazeteci Bahadır Özgür, Borsa İstanbul yönetiminde bulunan kişilerin Berat Albayrak'a olan yakınlığına dikkat çekti.

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Gazeteci Bahadır Özgür, kaleme aldığı yazıda  “Berat Albayrak’ın borsadaki A takımı” başlıklı bir yazı yazdı. Özgür bugünkü yazısında, Borsa İstanbul yönetiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakın isimler yer aldığını söyledi.

"ALBAYRAK-ERDOĞAN KABİNESİ GİBİ"
Ayrıca yazıda, Borsa İstanbul yönetiminde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da yer aldığı ifade edildi ve “Yani borsa yönetimi bir nevi Albayrak-Erdoğan kabinesi gibi. Lakin teknik işleri yürütenler, Albayrak’a yakın olanlar” denildi.

Bahadır Özgür, yazının devamında ise Borsa İstanbul’da yer alan Albayrak’a yakın isimlerin “tuhaf” ticari ilişkilerine dikkat çekti.

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