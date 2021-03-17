Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'a hakaret eden savcı açığa alındı /17 Mart 2021 13:36

Berat Albayrak'a hakaret eden savcı açığa alındı

Samsun’da görev yapan bir cumhuriyet savcısı ‘kamu görevlisine hakaretten’ HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı. Savcı hakkında eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle de şikayet yapıldığı belirtildi.

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Bir sosyal medya platformunda açtığı hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlendi.

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi. Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun’a gönderildi.

Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.
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