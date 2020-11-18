Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia /18 Kasım 2020 10:47

Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını sosyal medyadan öğrendiği iddia edildi

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Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. 

İsmail Saymaz, Halk TV'deki Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset programında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını değerlendirdi.

Saymaz, Albayrak'ın istifasını Erdoğan'ın da sosyal medyadan gördüğünü söyleyerek, "Bu bizim devlet tarihimizde bir ilk. Bazılarımız istifayı Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü" dedi.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:"Berat Albayrak 2 gün Antalya’dan İstanbul’a geldi. Tarifeli uçakla gelmiş. Bunu çeşitli yerlerden teyit ettim. Süleyman Soylu önce istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirmişti.

Bildiğim kadarıyla metni de göndermişti. En son da bunu sosyal medyada paylaşmışttı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak’ın istifasını sosyal medyadan görmüş."
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