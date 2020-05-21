Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'a isyan: Soylu'ya destek verdiğim için talimatınızla özelim ifşa edildi /21 Mayıs 2020 10:47

Berat Albayrak'a isyan: Soylu'ya destek verdiğim için talimatınızla özelim ifşa edildi

AKP'li kimliğiyle bilinen oyuncu Recep Terzi paylaştığı tweet'lerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak' ın talimatıyla aleyhine bir hesaptan paylaşımlar yapıldığını iddia etti. Terzi Albayrak'ı etiketleyerek '"Benim özelimi ifşa eden hesabın sizin talimatınızla açıldığı söyleniyor; Süleyman Soylu'ya destek tweet'leri attım diye mi?" diye yazdı.

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Oyuncu Recep Terzi, 'Marginale' isimli bir hesaptan kendisi aleyhine paylaşım yapıldığını ve sosyal medya hesabından özelinin 'ifşa' edildiğini belirterek hesabın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla açıldığının söylendiğini iddia etti.
 
Terzi "Bütün bunlar Süleyman Soylu'ya destek tweet'leri attım diye mi Bakanım! Sizin kayın babanız ve makamınız varsa benim de yerin göğün her şeyi yoktan var eden ve her şeye hakkıyla güce yeten Rabbim var" diye yazdı. 
 
 
"Özür dilemediniz, Başkan Erdoğan'ın sırtında kocaman bir kambursunuz"

Terzi, olayın ardından kendi aleyhine paylaşıp yaptığını belirttiği  'Marginale' isimli hesabı da etiketleyerek şunları yazdı:
 
"Dava kardeşinizin özel DM mesajlarını kalleşçe paylaşarak ihanet ettiniz! Özür? bekledim, dilemediniz! Dileseydiniz bu iş buralara kadar gelmeyecekti. Ülkenin selametini nefsinizin, kibrinizin üzerine koyamadınız! Başkan Erdoğan'ın sırtında kocaman bir kambursunuz."
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