Berat Albayrak'a kötü haber: İşsizlik daha da artacak

Ekonomik krizde tablo ağırlaşırken işsizlik oranlarında aydan aya gerçekleşen yükseliş, iktidarı en zorlayan başlıklardan biri.





Son olarak Ekim 2019'a ilişkin rakamlarda, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre işsizlikte 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyeleri görülmüştü.





Kasım ayına ilişkin veriler ise 10 Şubat'ta açıklanacak.





TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 10 Şubat’ta ilan edilecek Kasım-2019 dönemi işsizlik oranının 0.2 puan artarak yüzde 13.6’ya çıkacağını tahmin etti.





SPM’nin tahminine göre Kasım-2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 15.8 olacak.





Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 işsizliğinin yüzde 12.9 olması, 2020 sonunda da yüzde 11.8’e gerilemesi öngörülüyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla ilişkin öngörülerini açıklarken, "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8’e gerilemesi hedeflenmektedir" demişti.





Yeniçağ'da yer alan habere göre, SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan gözetiminde araştırmacı Pınar Kaynak tarafından yapılan tahminlere göre Kasım 2019’da istihdam oranı 0.6 puan azalarak yüzde 45.3 düzeyine inecek.





Sanayi istihdamının ise 5 milyon 728 bin kişiye çıkacağı öngörüldü. Geçen ay yayımlanan bültende işsizlik verilerinde frenleme beklentilerine yer verildiği anımsatılan SPM çalışmasında, 10 Ocak’ta açıklanan Ekim 2019 dönemi genel işsizlik oranının öngördükleri gibi (Öngörüden 0.1 puan daha az azalarak) sırasıyla yüzde 13.4 ve yüzde 15.7 olarak açıklandığı belirtiliyor.





SPM çalışmasında, Kasım-2019 döneminde işsizlik rakamının yüzde 13.6’ya yükseleceği kaydediliyor.





SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, Kasım-2019’da işsizlik verilerinin yeniden artmaya başlamasını beklediklerini, bu dönemde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 1 oranında azaldığını, diğer yandan yatırım malları ve ham madde ithalatının eylül dönemine göre artmakla beraber artış oranlarının bir önceki döneme kıyasla yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor.