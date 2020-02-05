Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'a kötü haber: İşsizlik daha da artacak /05 Şubat 2020 14:32

Berat Albayrak'a kötü haber: İşsizlik daha da artacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 10 Şubat’ta ilan edilecek Kasım-2019 dönemi işsizlik oranının 0.2 puan artarak yüzde 13.6’ya çıkacağını tahmin etti. SPM’nin tahminine göre Kasım-2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 15.8 olacak.

SHABER3.COM

Ekonomik krizde tablo ağırlaşırken işsizlik oranlarında aydan aya gerçekleşen yükseliş, iktidarı en zorlayan başlıklardan biri.

Son olarak Ekim 2019'a ilişkin rakamlarda, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre işsizlikte 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyeleri görülmüştü.

Kasım ayına ilişkin veriler ise 10 Şubat'ta açıklanacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), 10 Şubat’ta ilan edilecek Kasım-2019 dönemi işsizlik oranının 0.2 puan artarak yüzde 13.6’ya çıkacağını tahmin etti.

SPM’nin tahminine göre Kasım-2019 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 15.8 olacak.

Hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 işsizliğinin yüzde 12.9 olması, 2020 sonunda da yüzde 11.8’e gerilemesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla ilişkin öngörülerini açıklarken, "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8’e gerilemesi hedeflenmektedir" demişti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan gözetiminde araştırmacı Pınar Kaynak tarafından yapılan tahminlere göre Kasım 2019’da istihdam oranı 0.6 puan azalarak yüzde 45.3 düzeyine inecek. 

Sanayi istihdamının ise 5 milyon 728 bin kişiye çıkacağı öngörüldü. Geçen ay yayımlanan bültende işsizlik verilerinde frenleme beklentilerine yer verildiği anımsatılan SPM çalışmasında, 10 Ocak’ta açıklanan Ekim 2019 dönemi genel işsizlik oranının öngördükleri gibi (Öngörüden 0.1 puan daha az azalarak) sırasıyla yüzde 13.4 ve yüzde 15.7 olarak açıklandığı belirtiliyor.

SPM çalışmasında, Kasım-2019 döneminde işsizlik rakamının yüzde 13.6’ya yükseleceği kaydediliyor.

SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, Kasım-2019’da işsizlik verilerinin yeniden artmaya başlamasını beklediklerini, bu dönemde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 1 oranında azaldığını, diğer yandan yatırım malları ve ham madde ithalatının eylül dönemine göre artmakla beraber artış oranlarının bir önceki döneme kıyasla yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berat Albayrak'a kötü haber: İşsizlik daha da artacak Sonraki Haber >>

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:38