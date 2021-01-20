Samanyolu Haber /Ekonomi / Giderayak işlerim var bitirilecek! /20 Ocak 2021 11:15

Giderayak işlerim var bitirilecek!

8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'a yakın isimlerin tasfiye edileceği belirtiliyordu. O isimlerden biri olan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı görevini ifa eden Göksel Aşan'ın son mesajı dikkati çekti.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı son mesaj "Berat Albayrak'tan sonra Aşan da azledilecek." şeklinde yorumlandı.

Aşan, şair Nazım Hikmet'in mısralarına yer verdi. 8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Aşan'ın bu şiirle vedaya hazırlandığı iddia edildi.

Göksel Aşan'ın mesajı şu şekilde:

"Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.

Ceylanı kurtardım avcının elinden

ama daha baygın yatar ayılamadı.

Kopardım portakalı dalından

ama kabuğu soyulamadı.

Oldum yıldızlarla haşır neşir

ama sayısı bir tamam sayılamadı.

Kuyudan çektim suyu

ama bardaklara konulamadı."

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