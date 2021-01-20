Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı son mesaj "Berat Albayrak'tan sonra Aşan da azledilecek." şeklinde yorumlandı.







Aşan, şair Nazım Hikmet'in mısralarına yer verdi. 8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Aşan'ın bu şiirle vedaya hazırlandığı iddia edildi.





Göksel Aşan'ın mesajı şu şekilde:





"Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.





Ceylanı kurtardım avcının elinden





ama daha baygın yatar ayılamadı.





Kopardım portakalı dalından





ama kabuğu soyulamadı.





Oldum yıldızlarla haşır neşir





ama sayısı bir tamam sayılamadı.





Kuyudan çektim suyu





ama bardaklara konulamadı."



