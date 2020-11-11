Çarpıcı iddia: Şimdi de Sadık Albayrak!

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.





Yarkadaş'ın iddiasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa etti.





Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programına konuk olan Yarkadaş, "Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor. Artık siyasete veda etti. Edindiğim bilgiye göre; bir iddiada baba Sadık Albayrak'ın da AKP'de istifa ettiği yönünde. Ancak dediğim gibi. Bu bir iddia." dedi.





ERDOĞAN DÜNÜRÜN TELEFONLARINA ÇIKMADI





Başka bir iddiaya göre baba Sadık Albayrak, istifa krizinin ilk saatlerinde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamadı.





Berat Albayrak'ın baba toprağı olan Trabzon'un Yenice Köyü'nde dinlendiği belirtiliyor. Sadık Albayrak'ın oğlunu bu zor dönemde yalnız bırakmamak için İstanbul'dan köye döndüğü iddia ediliyor.





Yarkadaş, "Ben pazar gecesinden beri değişik saatlerde Berat Albayrak'ı her gün en az 4 kere aradım. Albayrak sonu 61 61 ile biten telefonunu hiç açmıyor. Berat Albayrak'a şu an hiç kimse ulaşamıyor." diye konuştu.







