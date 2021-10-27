Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'ın dikkat çeken gizli buluşması /27 Ekim 2021 11:19

Berat Albayrak'ın dikkat çeken gizli buluşması

Berat Albayrak ile geçtiğimiz günlerde görüşen ismin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine geleceği konuşuluyor.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz youtube kanalında yaptığı yayında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Son dönemde istifa ettiği iddia edilen ve uzun süredir sessizliğini koruyan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağını iddia eden Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yerine ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin geleceğini söyledi.

BERAT ALBAYRAK İLE GİZLİCE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine geleceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak ile gizlice görüşmüştü. Milli Gazete'nin ortaya çıkardığı ve Türkiye gündemine oturan görüşmede Nureddin Nebati, istifa ettikten sonra sırra kadem basan Berat Albayrak ile görüntülenmişti. 


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