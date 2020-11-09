Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'ın istifa belirsizliğinin ardından kabine değişikliği iddiası /09 Kasım 2020 09:28

Berat Albayrak'ın istifa belirsizliğinin ardından kabine değişikliği iddiası

Fatih Altaylı, Albayrak'ın istifasına ilişkin, 'Benim bildiğim istifa ciddi bir iştir, Instagram hesabından değil, resmî kurumsal açıklamalarla yapılması gereken bir iştir' dedi.

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Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı, "Kabine değişikliğinin yarın olacağı konusunda bir takım haberler dolaşmıyor değil, ama dediğim gibi tamamı Ankara dedikodularından ibaret. Yarınki köşemize taşıyacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Habertürk'teki programında Albayrak'ın istifasıyla ilgili konuşan Fatih Altaylı, "Herkes doğru mu değil mi diye ortada kaldı. Benim bildiğim istifa ciddi bir iştir, Instagram hesabından değil, resmî kurumsal açıklamalarla yapılması gereken bir iştir. Ben resmî açıklamayı duyana kadar böyle şeylerin ne doğruluğu ne de yalanlığı konusunda bir laf etmemeyi tercih ederim. Sanki bu iddianın gerçeklik payı çok yüksek gibi duruyor şu anda" ifadelerini kullandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Kulislerde, kabine değişikliği olacağı haberlerinin dolaştığını söyleyen Altaylı, şöyle konuştu:

"Türkiye bir ne diyeyim, beklemediği, hafiften de kıyamet koparan bir haberler çalkalanmakta idi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir rivayet var. Çünkü resmî istifa açıklaması yapılmadı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair bir paylaşım yapıldı. Resmi olarak kimse doğrulamadı, yalanlamadı. Herkes doğru mu değil mi diye ortada kaldı. Benim bildiğim istifa ciddi bir iştir, Instagram hesabından değil, resmî kurumsal açıklamalarla yapılması gereken bir iştir. Ben resmî açıklamayı duyana kadar böyle şeylerin ne doğruluğu ne de yalanlığı konusunda bir laf etmemeyi tercih ederim. Sanki bu iddianın gerçeklik payı çok yüksek gibi duruyor şu anda.

Resmi açıklamayı büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapacaklardır diye umuyoruz, bekliyoruz. Ciddi devletler böyle yaparlar çünkü, o ciddiyetin yakında ortaya çıkacağını ummaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Kabine değişikliğinin yarın olacağı konusunda bir takım haberler dolaşmıyor değil, ama dediğim gibi tamamı Ankara dedikodularından ibaret. Yarınki köşemize taşıyacağız."
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