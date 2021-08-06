Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak'tan ortalığı karıştıracak fotoğraf! /06 Ağustos 2021 18:50

Berat Albayrak'tan ortalığı karıştıracak fotoğraf!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi kafaları karıştırdı

SHABER3.COM

Milli Gazete,  Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin  İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi ile ilgili özel fotoğrafı yayınladı 

 Erdoğan'ın damadı ve eski  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sırra kadem basmıştı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.


BERAT ALBAYRAK'TAN KULİSLERİ SALLAYACAK GÖRÜŞME 
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi. Milligazete.com.tr ekibi tarafından fark edilen görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şuanda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa geleceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
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