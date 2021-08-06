Berat Albayrak'tan ortalığı karıştıracak fotoğraf!

Milli Gazete, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi ile ilgili özel fotoğrafı yayınladı





Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sırra kadem basmıştı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.









BERAT ALBAYRAK'TAN KULİSLERİ SALLAYACAK GÖRÜŞME

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi. Milligazete.com.tr ekibi tarafından fark edilen görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şuanda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa geleceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.