Samanyolu Haber /Gündem / Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ? /06 Mart 2023 17:55

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat kandili duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir.

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında yayınladığı videoda Berat kandili gecesinin faziletini anlattı. 

 Allah Teala bu gece dua edenlerin duasını doğrudan kabul edeğine dikkat çeken Tekineş iki zümrenin duasının kabul olamayacğını hatırlattı. 

Bu gece duasının kabul olmayacak iki zümreyi kul hakkına girenler ve insanlara karşı kin ve öfke ile dolu olanlar olduğunu söyleyen Tekineş 'Berat gecesinde sayılamayacak kadar çok insan bağışlanır. Bundan dolayı bu geceye Gufran gecesi ve Berat gecesi adı verilmiştir. ' dedi 

SOHBETİN TAMAMI İÇİN https://www.youtube.com/watch?v=tkfFT4rdTsw TIKLAYIN 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ? Sonraki Haber >>

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:38