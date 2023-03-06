Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Prof. Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında yayınladığı videoda Berat kandili gecesinin faziletini anlattı.





Allah Teala bu gece dua edenlerin duasını doğrudan kabul edeğine dikkat çeken Tekineş iki zümrenin duasının kabul olamayacğını hatırlattı.





Bu gece duasının kabul olmayacak iki zümreyi kul hakkına girenler ve insanlara karşı kin ve öfke ile dolu olanlar olduğunu söyleyen Tekineş 'Berat gecesinde sayılamayacak kadar çok insan bağışlanır. Bundan dolayı bu geceye Gufran gecesi ve Berat gecesi adı verilmiştir. ' dedi





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