'Berat Gecesi Özel Programı bu gece Türkiye saati ile 21.30'de ' MC TV'de

Beraat Kandili Özel Yayını, bu akşam 20:30 (TSI 21:30)'da MCEU TV (mceu.tv) ve MCEUTV YouTube kanalında.

Mehmet Ali Şengül'ün de katılacağı bu özel programı kaçırmayın.



MC TV Uydu frekans bilgileri





Hotbird 13° E

Alış Frekansı: 11.054 MHz

Polarizasyon :Horizontal (H)

Symbol Rate :27500

FEC Rate: 5/6





Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı





Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün.









MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz