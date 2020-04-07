Samanyolu Haber /Gündem / 'Berat Gecesi Özel Programı bu gece Türkiye saati ile 21.30'de ' MC TV'de /07 Nisan 2020 19:16

'Berat Gecesi Özel Programı bu gece Türkiye saati ile 21.30'de ' MC TV'de

'Berat Gecesi Özel Programı Türkiye saati ile 21.30'da ' MC TV'de yayınlanacak

SHABER3.COM


Beraat Kandili Özel Yayını, bu akşam 20:30 (TSI 21:30)'da MCEU TV (mceu.tv) ve MCEUTV YouTube kanalında. 

Mehmet Ali Şengül'ün de katılacağı bu özel programı kaçırmayın.


MC TV CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYIN 
ÖZEL PROGRAM İÇİN TIKLAYIN 

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün. 


MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz
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