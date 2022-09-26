Berat'a yakın isimle ilgili çarpıcı kulis: Planı ifşa oldu

BÜROKRASİDEKİ EKİBİYLE OLUMSUZ HABERLER YAPTIRIYOR





Geçtiğimiz ay Veryansın TV'nin kulislerden edindiği bilgilere göre; Merkez Bankası Başkanı’nın kararlarının arkasında Erişah Arıcan’ın olduğu iddia edilmişti.

Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan, eski Hazine ve Maliye Bakanıolmasıyla da tanınan Prof. Dr. Erişah Arıcan’la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Yeniçağ'ın kulis haberine göre; Erişah Arıcan’ın, hükümetin yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve faiz politikalarına karşı olduğu, piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için gayret gösterdiği öne sürülüyor.Öte yandan Arıcan’ın bürokraside oluşturduğu ekibiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum hakkında olumsuz haberler yaptırdığı da kulislerde konuşulurken gölge ekonomi yönetiminin örtülü çalışmalarından iş dünyasının rahatsız olduğu belirtiliyor.Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgilendirildiği ve rahatsızlığın dile getirildiği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. Berat Albayrak’a yakınlığıyla tanınan Erişah Arıcan’ın uzun süredir Erdoğan ile görüşme çabasında başarılı olamadığı ifade edildi.Erişah Arıcan’ın son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanları arasında liderliğe soyunup, aralarında Cemil Ertem, Yiğit Bulut, Meltem Taylan ve Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’ı örgütlediği ve piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için gayret gösterdiği belirtiliyor. Kulislerde Erişah Arıcan’ın gölge bir ekonomi yönetimi kurup, kararlarda etkin olmaya çalıştığı ve Cumhurbaşkanını yönlendirmek için çaba sarf ettiği söyleniyor.