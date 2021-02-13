Samanyolu Haber /Gündem / 'Berat'ın 14 milyarlık transferi' iddiasıyla ilgili Deutsche Bank'tan ilk açıklama /13 Şubat 2021 12:52

'Berat'ın 14 milyarlık transferi' iddiasıyla ilgili Deutsche Bank'tan ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde küresel hacker ağı Anonymous tarafından paylaşılan ve gündemi bir anda hareketlendiren Berat Albayrak ve 14 milyar euroluk para transferi iddiasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Kendilerini "uluslararası hacker (sanal korsan) grubu" diye nitelendiren Anonymous'un sosyal medyada Ziraat Bankası’nın İstanbul Gaziosmanpaşa Şubesi’nden Alman Deutsche Bank’ın Frankfurt şubesine gönderildiğini belirttiği paranın dekontları olduğunu iddia ettiği belgeleri yayınladı. Anonymous, “Reis, Berat’ı sırf senden habersiz 14 Milyar Avrocukluk bu işlemi yaptırdığı için mi azlettin? Yakıştıramadık sana ” ifadesini kullanırken konu sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

İddianın gerçek olup olmadığını Samanyoluhaber.com yazarlarından, gazeteci Turhan Bozkurt Almanya'nın finans devi Deutsche Bank'a sordu. Deutsche Bank'tan gelen cevapta evrakın sahte olduğu ve bu transferin hiç yaşanmadığı belirtildi. 

Bozkurt, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında gelen cevabı ve Türkiye tarafının neden sessiz kaldığını yorumladı.
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