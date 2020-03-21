Samanyolu Haber /Gündem / Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor /21 Mart 2020 15:20

Berber, kuaför, güzellik salonları kapatılıyor

Berber, güzellik salonu ve kuaförler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “corona virüsü tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18:00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istendi.

İçişleri Bakanlığı, daha önce de vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler göndermişti.
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