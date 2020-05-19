Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Valilik tarafından paylaşılan bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan berber, güzellik salonu ve kuaförlerini kayıt edilen olumu gelişmeler doğrultusunda 11 Mayıs'tan 09.00-21.00 saatleri arasında açılmasına izin verilmiştir.







BAYRAM DÜZENLEMESİ GELDİ





Ancak Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde gelen talepler nedeniyle yoğunluk yaşayacağını göz önünde bulundurarak 20- 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 9.00-24.00 olmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi.