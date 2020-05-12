Samanyolu Haber /Gündem / Berberin corona testi pozitif çıktı, ortalık karıştı! Belediye başkanı da temasta bulunmuş /12 Mayıs 2020 08:57

Berberin corona testi pozitif çıktı, ortalık karıştı! Belediye başkanı da temasta bulunmuş

Burdur'da iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

SHABER3.COM

Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı. Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.'nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50'ye yakın kişinin corona virüsü testine tabi tutulacağı kaydedildi. Beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek kapatıldığı belirtildi. Öte yandan bugün belde halkı ile görüşmek üzere bölgeye giden Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce'ye de A.T. ile temasta bulunduğu gerekçesiyle corona virüsü testi yapıldığı ifade edildi.

Corona virüsü salgın hastalık tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden iş başı yaptı.

Burdur Valiliği bu konuda bir ilki uygulayarak, kent genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara Covid-19 testi yapılmasına karar verdi.

BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur Valiliği’nin uyguladığı tedbir kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berbere de corona testi yapıldı. Testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı.

TEMASTA BULUNANLARA TEST YAPILACAK

Berber A.T.’nin karantinaya alınmasının ardından, kendisiyle temasta bulunanlarla ilgili de çalışma başlatıldı. Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.’nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50’ye yakın kişinin corona virüsü testine tabi tutulacağı kaydedildi.

Beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek kapatıldığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI MASKE VERMİŞ

Öte yandan bugün belde halkı ile görüşmek üzere bölgeye giden Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Partili Selahattin Gökce ile İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ve İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez’in, berber A.T.’nin dükkanına uğradığı ve kendisine siperlikli maske verdiği ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Selahattin Gökce’ye de A.T. ile temasta bulunduğu gerekçesiyle corona virüsü testi yapıldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berberin corona testi pozitif çıktı, ortalık karıştı!... Sonraki Haber >>

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne

Katlimize Ferman Çıkardılar

Katlimize Ferman Çıkardılar

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Dik yamaçlar onun için problem değil!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:42