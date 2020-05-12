Berberin corona testi pozitif çıktı, ortalık karıştı! Belediye başkanı da temasta bulunmuş

Corona virüsü salgın hastalık tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden iş başı yaptı.





Burdur Valiliği bu konuda bir ilki uygulayarak, kent genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara Covid-19 testi yapılmasına karar verdi.





BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI





Burdur Valiliği’nin uyguladığı tedbir kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berbere de corona testi yapıldı. Testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı.





TEMASTA BULUNANLARA TEST YAPILACAK





Berber A.T.’nin karantinaya alınmasının ardından, kendisiyle temasta bulunanlarla ilgili de çalışma başlatıldı. Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.’nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50’ye yakın kişinin corona virüsü testine tabi tutulacağı kaydedildi.





Beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek kapatıldığı belirtildi.





BELEDİYE BAŞKANI MASKE VERMİŞ





Öte yandan bugün belde halkı ile görüşmek üzere bölgeye giden Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Partili Selahattin Gökce ile İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ve İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez’in, berber A.T.’nin dükkanına uğradığı ve kendisine siperlikli maske verdiği ortaya çıktı.





Belediye Başkanı Selahattin Gökce’ye de A.T. ile temasta bulunduğu gerekçesiyle corona virüsü testi yapıldığı belirtildi.