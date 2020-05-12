Samanyolu Haber /Gündem / Berberler açıldı, hijyenik tıraşa zam gelecek /12 Mayıs 2020 09:18

Berberler açıldı, hijyenik tıraşa zam gelecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler açıldı. Yeni dönemle birlikte ek maliyetler bindi. Maskeden tek kullanımlık havluya kadar birçok masraf esnafın belini büktü.

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Berber ve kuaförlerin masrafları artınca fiyatlar da katlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları bugün itibariyle açıldı. 

Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı şartlara uymak zorunda olan esnafa bir de getirilen şartların mali yükü bindi. Binlerce çalışanın ekmek yediği sektörde masraflar artmış durumda. 

Bir berber veya kuaför salonunun ekstra maliyet listesi  belli oldu.

BERBERLERİN ARTAN MALİYETLERİ 
Tek kullanımlık havlu 100 lira
100 çift eldiven 50 lira
100 adet saç kesim örtüsü 300 lira
100 adet maske 50 lira
5 litre kolonya 115 lira
6 litre dezenfektan 185 lira

Toplam: 800 lira

MASRAFLAR ARTINCA ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Berberler malzemelere gelen artışlar haricinde 800 liralık daha ekstra harcama yaptı. Bununla birlikte bazı berberler fiyatlarına İstanbul Berberler Odası tavsiyesi ile zam yapmak zorunda kaldı. 

Normalde saç-sakal traşını 40 liraya yapan erkek kuaförleri fiyatları yukarıya çekerek yüzde 30 oranında zam yaptı.
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