Berberler açıldı, hijyenik tıraşa zam gelecek

Berber ve kuaförlerin masrafları artınca fiyatlar da katlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları bugün itibariyle açıldı.





Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı şartlara uymak zorunda olan esnafa bir de getirilen şartların mali yükü bindi. Binlerce çalışanın ekmek yediği sektörde masraflar artmış durumda.





Bir berber veya kuaför salonunun ekstra maliyet listesi belli oldu.





BERBERLERİN ARTAN MALİYETLERİ

Tek kullanımlık havlu 100 lira

100 çift eldiven 50 lira

100 adet saç kesim örtüsü 300 lira

100 adet maske 50 lira

5 litre kolonya 115 lira

6 litre dezenfektan 185 lira





Toplam: 800 lira





MASRAFLAR ARTINCA ZAM KAÇINILMAZ OLDU





Berberler malzemelere gelen artışlar haricinde 800 liralık daha ekstra harcama yaptı. Bununla birlikte bazı berberler fiyatlarına İstanbul Berberler Odası tavsiyesi ile zam yapmak zorunda kaldı.





Normalde saç-sakal traşını 40 liraya yapan erkek kuaförleri fiyatları yukarıya çekerek yüzde 30 oranında zam yaptı.