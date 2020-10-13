Samanyolu Haber /Gündem / Berberoğlu için Şentop'tan beklentisi olanlara kötü haber /13 Ekim 2020 14:21

Berberoğlu için Şentop'tan beklentisi olanlara kötü haber

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi çağrılarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'kararının kesin hükmü ortadan kaldırmadığını' savunarak olumsuz yanıt verdi.

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Vekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline uğradığına karar verdiği CHP’li Enis Berberoğlu’nun vekilliğe iade edilmesi yönündeki çağrılara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olumsuz yanıt verdi.

ŞENTOP: YENİDEN YARGILAMA SONUCUNU BEKLEMEK GEREK 

AYM’nin kararının kesin hükmü ortadan kaldırmadığını savunan Şentop, yeniden yargılama sonucunda verilecek kararı beklemek gerektiğini söyledi. TBMM Başkanı, “Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?  

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, Anayasa Mahkemesi (AYM) ise dokunulmazlığı kaldırılan Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti.
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