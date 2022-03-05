Samanyolu Haber /Gündem / Bergen filmine tuhaf engelleme: Salona çevik kuvvet geldi! /05 Mart 2022 11:07

Bergen filmine tuhaf engelleme: Salona çevik kuvvet geldi!

Uzun süredir merakla beklenen Bergen filmi dün vizyona girdi. Fakat Adana Kozan'da yapılması planlanan gösterim, belediye tarafından engellendi. Galanın yapılacağı sinema salonuna çevik kuvvet ekibi gönderildi...

SHABER3.COM

Film vizyona girerken ilginç olaylar zinciri yaşandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı MHP'li belediyenin olduğu Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

"ÖYLE UYGUN GÖRÜLDÜ"

Gazeteci, TV00 programcısı Candaş Tolga Işık yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Candaş Tolga Işık, Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a filmi yayınlamaktan neden vazgeçtiklerini sordu. Özgan, Işık'ın bu sorusuna, "Öyle uygun görüldü" yanıtını verdi.

İşte Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar:



8 Mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bergen filmine tuhaf engelleme: Salona çevik kuvvet geldi! Sonraki Haber >>

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:44