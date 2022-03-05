Bergen filmine tuhaf engelleme: Salona çevik kuvvet geldi!

"ÖYLE UYGUN GÖRÜLDÜ"

















Film vizyona girerken ilginç olaylar zinciri yaşandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı MHP'li belediyenin olduğu Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.Gazeteci, TV00 programcısı Candaş Tolga Işık yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Candaş Tolga Işık, Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a filmi yayınlamaktan neden vazgeçtiklerini sordu. Özgan, Işık'ın bu sorusuna, "Öyle uygun görüldü" yanıtını verdi.İşte Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar:8 Mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. "Öyle uygun görüldü" dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi.