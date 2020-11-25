Beril Işık, Sabah Yazarını yalanladı: Kenan'ın durumunda değişiklik olmadı

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiğini ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu söyledi.





Aytuğ köşesinde, "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.





Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ise Aytuğ'un bu yazısının ardından medyaya yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.