Berkay Gezgin de dahil 102 kişiye tahliye

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda çoğu öğrenci çok sayıda vatandaş tutuklandı. Eylemcilere polisin sert müdahalesinin yanında gözaltı sırasında da kötü muamele edildiği iddiaları gündemden düşmezken, tahliye haberleri gelmeye başladı.



Kamuoyundan gelen büyük tepkinin arkasından, tutuklanan 102 kişi için bugün tahliye kararı verildi. Tahliye eden kişilerin arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganının 22 yaşındaki mimarı Berkay Gezgin'in de olduğu belirtildi.



'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'



Tutuklandıktan sonra CHP Parti Meclisi'ne de alınan Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak talep edildiği öğrenilmişti. Bunun üzerine Silivri'de tutuklu bulunan Gezgin, dün şu açıklamayı yapmıştı:



"CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmek, içinde bulunduğum şartlar ne olursa olsun, benim için tarifsiz bir onur ve umut kaynağı olmuştur. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e, benim için büyük fedakarlık gösteren Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'a ve tüm değerli delegelerimize minnettarım.



Bana duyulan bu güvenin karşılığını vermek için tüm gücümle çalışacağım. İçinden geçtiğimiz zorluklara rağmen, umudumuzu kaybetmeden, daha adil ve güzel bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her şeyin çok güzel olacağına olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız!"