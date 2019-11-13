Berkin Elvan davasında yeni gelişme

Berkin Elvan davasının bugün görülen duruşmasında tanık Muhammet Akkaya'nın zorla getirilmesine, dosyanın adli tıptan dönüşünün beklenmesine ve duruşmanın 5 Şubat 2020'ye ertelenmesine karar verildi. Davanın görülmesine İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.





Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Gezi direnişinde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın 15. celsesi görüldü. Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin İzmir Foça’daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda hazırlanan bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi. Raporda polisin biber gazı silahı kullanmada eğitimli olduğu ve “bilinçli hareket ettiği”, nişan alıp almadığının da tespit edilemediği ve bu konudaki gerçeği “ancak polisin kendisinin bileceği” sonucuna varıldığı belirtildi.





İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve ailenin avukatları katıldı.





Duruşmada Gezi direnişi sırasında İstanbul’da görev yapan polis Y.Ş. tanık olarak dinlendi. Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren polis Y.Ş. olay gününü hatırlamadığını belirterek, "6 yıl geçmiş, yanımda kim vardı hatırlamıyorum. ZET silahı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Sanık polis F. D.’yi tanımadığını belirten Y.Ş., "Çevik kuvvette çok fazla polis vardı, kendi ekibimden bile herkesi tanımam. Bu kişiyi de tanımıyorum" ifadelerini kullandı.





Elvan ailesinin avukatı Can Atalay ise, adli tıptan gelecek raporlardan sonra bilirkişi raporlarını değerlendireceklerini belirterek, "Keşife gelen jandarmalar ile polisler arasında yaşanan konuşmalardan sonra Jandarma personeli raporu hazırlayamayacağını dile getirdi. Bu TCK’ye göre suçtur. Atışın yapıldığı yer ile çocuğun bulunduğu yer arasındaki açı açısından sanığın kasten, nişan alarak ateş ettiği açıktır. Olay anında da olay yerinde toplumsal bir gösteri yoktur. Jandarma Komutanlığı'nın sunduğu raporda bu hususlar yoktur. Sanık F.D. ateş ederken başını sağa etmistir, nişan aldığının göstergesidir bu. Dosyada Türk Tabipleri Birliği’nin toplumsal olaylara müdahale ile ilgili raporları sunduk. Gazların kullanımına ilişkin genelgeler bu raporda vardır" dedi.