Berkin Elvan'ın anne ve babasına 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Gezi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla görülen davada karar açıklandı. Gülsüm Elvan’a 11 ay 20 gün ile babası Sami Elvan’a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.





CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN YARGILANIYORLARDI!

Halktv'de yer alan habere göre Berkin Elvan’ın anne ve babası hakkında, çocuklarının öldürülmesine ilişkin davanın duruşmalarının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde hazırlanan iddianamede, Sami Elvan’ın 23 Eylül 2020’de, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan’ın 29 Ocak 2021’de Çağlayan Adliyesi’nde yapılan duruşmalar sonrası açıklamaları cumhurbaşkanına hakarete gerekçe gösterilmişti.





Sami Elvan, 23 Eylül 2020 tarihinde yaptığı konuşmada dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak şunları söylemişti:





“Bizim asıl katilimizin dönemin başbakanı, şu dönemde cumhurbaşkanı olan kişidir. Biz bundan biliyoruz çünkü kendisi ‘Emri ben verdim, benim polisim destan yazdı’ demiştir. Ben mahkeme salonunda haykırdım, yine burada da söylüyorum. Hiç korkum yok. Yedi buçuk yıl oldu aşağı yukarı, yedi buçuk yıldır ben yaşayan bir ölüyüm ve benim gibi insanlar yaşayan ölü olmasın diye ben bu haykırışları yapmaya devam edeceğim. İsterlerse beni burada assınlar hiç umurumda bile değil ama şu gerçeği kimse inkar edemez: Benim çocuğumun katili dönemin başbakanı şimdi cumhurbaşkanı olan kişidir, söyleyeceklerim bu kadar.”





Gülsüm Elvan, 29 Ocak 2021 tarihindeki konuşmasında Erdoğan’ın 2014’te bir mitingde kendisini yuhalatmasını anımsatmış ve "Evet, Yasin de küçüktü biz onun için de şey yaptık. Fakat Yasin’in katili, vuran kişi, ağırlaştırılmış yedi kere müebbet ve yanındaki üç kişiye de müebbet. Bizim çocuklarımızın katili halen yargılanmazken peki Recep Tayyip Erdoğan, konuşurken çocuğumu hatırlıyor musun? Ethem Sarısülük’ü hatırlıyor musun? Ali İsmail’i hatırlıyor musun? Ahmet Atakan’ı, hala soruşturması açılmamış hatırlıyor musun? Medeni’yi hatırlıyor musun? Mehmet’i mi hatırlıyorsun, Hasan Ferit’i mi? Onlarca kişinin gözünü çıkardın hatırlıyor musun?” sözlerini sarf etmişti.





Gülsüm Elvan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:





“Bunları, beni nasıl meydanlarda yuhaladığını hatırlıyor musun? Tekrar söylüyorum, bu kadar aciz ki bir anneyi dahi meydanlarda yuhaladın. Ben unutmuyorum Recep Tayyip Erdoğan… Önce bunları hatırlayın ondan sonra konuşun. Ama ben her çıktığımda bunu hatırlatacağım ona. ‘Bunlar çocuk katili’ dediği zaman ben çocuğumu ona hatırlatırım. Benim çocuğum da çocuktu. Daha 14 yaşındaydı, vurduğunuzda 14 yaşındaydı. Çocuğum kendi başına bile banyo yapamazken ben ona yaptırıyordum. Terörist oldu. Sizden ala terörist mi var? Ben çocuğumu istiyorum Recep Tayyip Erdoğan, emir vererek benden aldığın gibi ver çocuğumu, ben çocuğumu istiyorum."