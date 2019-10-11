Berlin Büyükelçiliği çalışanının aracı kundaklandı

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kreuzberg semtinde park halindeki aracın ateşe verilmesine ilişkin incelemeler sürüyor. Polisin verdiği bilgiye göre yerel saatle 03.45'te yangının söndürülmesi için ekiplere haber verildi. Olayın kundaklama olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.







Protestolar düzenlenmişti





Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekâtı protesto için Berlin'in yanı sıra Almanya'nın birçok kentinde Perşembe akşamı gösteriler düzenlendi. Berlin'in Kreuzberg semtindeki protesto gösterisine de çok sayıda kişinin katıldığı bilgisi verildi.