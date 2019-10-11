Samanyolu Haber /Dünya / Berlin Büyükelçiliği çalışanının aracı kundaklandı /11 Ekim 2019 11:39

Berlin Büyükelçiliği çalışanının aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomata ait aracın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Cuma gününün ilk saatlerinde ateşe verildiği bildirildi.

SHABER3.COM

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kreuzberg semtinde park halindeki aracın ateşe verilmesine ilişkin incelemeler sürüyor. Polisin verdiği bilgiye göre yerel saatle 03.45'te yangının söndürülmesi için ekiplere haber verildi. Olayın kundaklama olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. 

Protestolar düzenlenmişti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekâtı protesto için Berlin'in yanı sıra Almanya'nın birçok kentinde Perşembe akşamı gösteriler düzenlendi. Berlin'in Kreuzberg semtindeki protesto gösterisine de çok sayıda kişinin katıldığı bilgisi verildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berlin Büyükelçiliği çalışanının aracı kundaklandı Sonraki Haber >>

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:47