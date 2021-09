Berlin’de büyük referandum

Almanya’da 26 Eylül’de genel seçimler sırasında Berlin’de yaklaşık 240 bin konutun kamulaştırılması ve sosyal konutların kalıcı olmasını hedefleyen halk oylaması da yapılacak. Halk oylaması öncesinde Berlin’de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında 11 Eylül Cumartesi günü geniş katılımlı bir yürüyüş planlanıyor.



Halk oylaması sonucunun tüm Almanya’da konut sorunu konusunda etkili olması ve örnek oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Almanya’nın muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren inisiyatifler ile sendikalardan konuşmacıların yer alacağı etkinliğe başka kentlerden yoğun bir katılım bekleniyor.



‘HERKES İÇİN KONUT’ TALEBİ



Çok sayıda kuruluşun “Herkes için konut. Yüksek kiralara ve semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım!” başlığıyla yaptıkları ortak çağrıda şu görüşlere yer verildi:



“İster Frankfurt, Dresden, Münih, isterse de Leipzig, Hamburg ya da Köln olsun, kiralar her yerde yükselmeye devam ediyor. Küçük şehirlerde de durum büyük şehirlerden farklı değil. Her yerde insanlar astronomik kiralarla, zorla tahliyelerle karşı karşıyalar ya da oturacak ev bulamıyorlar. Kirası uygun olan evlerin sayısı azaldıkça sokakta yaşamak zorunda kalan insanların sayısı da artıyor. Fahiş kiraların olağan hale gelmesi düşük gelirlileri, yalnız başına çocuk yetiştiren ebeveynleri, mültecileri, ırkçılık ve ayrımcılık mağdurlarını, emeklileri, engelli insanları ve genç aileleri yani nicelerimizi çok daha ağır bir şekilde etkiliyor.



Ve durum gittikçe ağırlaşıyor: Korona salgınından dolayı insanlar işlerini kaybetti ve kısa süreli çalışmak zorunda kaldı. Ücretler mütemadiyen yerinde saydığı ve gelir kayıpları yaşandığı halde kiralar bunlara hiç aldırılmaksızın artmaya devam ediyor. Sayısız insan giderek gelirlerinin büyük bölümünü aşırı yüksek kiralara ayırmak zorunda kaldıkları için ellerinde yaşamlarını sürdürmek için pek bir şey kalmıyor. Bizim talebimiz: Ücretler artsın, kiralar düşsün!”



‘BARINMA BİR İNSAN HAKKI’



Astronomik kiraların doğanın kanunu olmadığına vurgu yapan açıklama şu ifadeler de yer aldı: “Astronomik kiralar rantı her insanın sahip olduğu uygun ve ödenebilir barınma hakkının üzerinde tutan yanlış konut politikasının sonucudur. Politikayı rant belirliyor: Konutlar borsalarda spekülasyon malzemesi yapılıyor. Vonovia ve Deutsche Wohnen adlı konut şirketlerinin birleşmesiyle şu anda Avrupa’nın en büyük gayrı menkul tekeli oluşuyor. Ancak biz şunu biliyoruz: Barınma bir insan hakkıdır, ticari bir meta değildir.



Bizler birçok şehirde mağduruz ve öfkeliyiz. Aynı zamanda bizler var olan koşulları birlikte değiştirebileceğimizden eminiz! İnsanlar yıllardır yükselen kiralara, semtlerinden kovulmaya ve zorla tahliyelere karşı bir araya gelerek örgütleniyor.



11 Eylül 2021 tarihinde kiracı inisiyatifleri ve dernekleri, kentsel siyasi gruplar, sendikalar ve konfederasyonlar sokağa çıkıyorlar. Hedefleri ve talepleri ülke çapındaki çoğunlukla dayanışma göstererek Federal Hükümet’in gelecekteki kira ve barınma politikasında radikal bir dönüşüm yaratmak.



Konularımız çeşitli ancak talebimiz bir: Herkes için konut! Yüksek kiralara ve semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım.”



HALK OYLAMASI İÇİN MEKTUPLA KULLANMAK MÜMKÜN



Diğer yandan seçimlerle birlikte yapılacak halk oylaması için de mektupla oy kullanılabiliyor. Deutsche Wohnen & Co. Enteignen sözcüsü Moheb Shafaqyar yapmış olduğu açıklamada: “Mektupla oy kullanmak için gönderilen belgelerin bazılarında halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarının eksik olduğuna dair şikâyetler alıyoruz. Bu affedilmez hatanın derhal giderilmesi gerekiyor. Mektupla oy kullanmak isteyenler bu konuda dikkatli olmalıdır. Belgeler seçim bürolarından temin edilebilir. Lütfen tamamladıktan sonra oy kullanalım” dedi