Berlin’de Delta varyantına rağmen yasaklar gevşiyor

Yapılan düzenlemeye göre, açık havada düzenlenecek etkinliklerde 2 bin kişiye kadar toplanmaya izin verilecek, en fazla 500 kişinin katılacağı açık hava etkinliklerinde ise negatif test zorunluluğu olmayacak. Kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde ise 500 kişi bir araya gelebilecek. Alınan bu karar spor etkinlikleri için de geçerli olacak.







Evlerdeki özel buluşmalarda ise eski kurallar geçerli olmaya devam edecek ve farklı 5 aileden en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Alışveriş merkezlerinde, müzelerde, kütüphanelerde, kabir ziyaretlerinde girişlerde kayıt yaptırma zorunluluğu ortadan kalkıyor.





Spor salonları, dans stüdyoları, müzik okulları gibi alanlarda FFP2 tipi maske takma zorunlu olmayacak. Cerrahi maske takmak yeterli olacak. Berlin’deki üniversiteler ve yüksekokullar 3 Temmuz’dan itibaren tekrar açılacak. Böylelikle sömestr tatilinde yerinde telafi programları uygulanabilecek.



