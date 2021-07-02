Samanyolu Haber /Dünya / Berlin’de Delta varyantına rağmen yasaklar gevşiyor /02 Temmuz 2021 20:17

Berlin’de Delta varyantına rağmen yasaklar gevşiyor

Corona virüsünün Delta mutasyonu yayılmaya devam ederken Berlin’de korona önlemleri gevşetilmeye devam ediyor.Almanya’nın başkenti Berlin’de insidans değerlerinin 5.1'e kadar gerilemesinin ardından corona virüsü salgını ile mücadele önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin hafifletilmesi kararı alındı.

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Yapılan düzenlemeye göre, açık havada düzenlenecek etkinliklerde 2 bin kişiye kadar toplanmaya izin verilecek, en fazla 500 kişinin katılacağı açık hava etkinliklerinde ise negatif test zorunluluğu olmayacak. Kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde ise 500 kişi bir araya gelebilecek. Alınan bu karar spor etkinlikleri için de geçerli olacak.

Evlerdeki özel buluşmalarda ise eski kurallar geçerli olmaya devam edecek ve farklı 5 aileden en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Alışveriş merkezlerinde, müzelerde, kütüphanelerde, kabir ziyaretlerinde girişlerde kayıt yaptırma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Spor salonları, dans stüdyoları, müzik okulları gibi alanlarda FFP2 tipi maske takma zorunlu olmayacak. Cerrahi maske takmak yeterli olacak. Berlin’deki üniversiteler ve yüksekokullar 3 Temmuz’dan itibaren tekrar açılacak. Böylelikle sömestr tatilinde yerinde telafi programları uygulanabilecek.

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