Samanyolu Haber /Dünya / Berlin’de 'Filistin' eylemine müdahale: Çok sayıda gözaltı var /15 Haziran 2024 22:41

Berlin’de 'Filistin' eylemine müdahale: Çok sayıda gözaltı var

Berlin’de Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Polisin bazı eylemcilere sert müdahalede bulunduğu görüldü.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Kreuzberg ilçesinde Südstern metro istasyonu yakınında yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze’de soykırımı durdurun", "Gazze’deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Gazze’de son aylarda, tüm dünyada 4 yılda hayatını kaybeden çocuklardan daha fazla çocuk öldürüldü" ve İsrail’e yaptırım" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "İşgale hayır" sloganları atıldı.

Gneisenaustrasse metro istasyonuna gelindiğinde, polis göstericilere sert müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken bir eylemcinin de gözaltına alındığı sırada baygınlık geçirdiği görüldü.

Polisin müdahalesi sonrası yürüyüşün devam etmesine izin verildi.

Yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açtı. Polis, Filistin'e destek eylemine katılanlar ile karşı grup arasına araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi. Ancak burada da polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin’e destek eylemi Oranien Meydanı’nda son buldu.
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