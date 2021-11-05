Samanyolu Haber /Gündem / Berlin’de Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanı pencereden düşerek öldü /05 Kasım 2021 15:36

Berlin’de Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanı pencereden düşerek öldü

Alman Der Spiegel dergisi, Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanının başkent Berlin’de bir binanın üst katlarından düşerek hayatını kaybettiğini yazdı. Personelin hayatını kaybettiği Rusya Büyükelçiliği ve Almanya Dışişleri tarafından doğrulandı, ancak yetkililer yaşananların detayına inmedi.

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Der Spiegel dergisinin haberine göre Rusya’nın Büyükelçilik binalarını koruyan Berlin polisi, 19 Ekim sabahı elçilik binalarının birinin önündeki yolda bir erkeği hareketsiz hâlde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, yaşamını yitirdiği belirlenen elçilik personelini, müdahalelerine karşın hayata döndürmeyi başaramadı.

Rus elçilik çalışanının, Berlin’in Mitte bölgesinde yer alan Behrenstrasse sokağındaki elçilik binalarından birinin üst kat pencerelerinden birinden düştüğü sanılıyor. Alman dergisinin haberinde, söz konusu çalışanın 2019 yazından beri Berlin’de büyükelçiliğin ikinci sekreteri olarak görev yaptığı ve 35 yaşında olduğu kaydediliyor.

Der Spiegel dergisine göre Alman istihbarat servisleri, yaşamını yitiren personelin, Rus iç istihbarat servisi FSB’nin gayriresmi, yani karşı tarafa bildirilmemiş çalışanlarından biri olduğundan şüpheleniyordu.

Almanya’daki Rusya Büyükelçiliği ise konu hakkında detaylı bir yorum yapmış değil. Fakat Büyükelçilik temsilcilerinden biri, etik sebeplerle söz konusu olay hakkında bir yorum yapmayacaklarını söyledi.
Almanya Dışişleri de söz konusu ölümü doğruladı. Dışişleri Sözcüsü Christopher Burger bir basın toplantısında sorular üstüne, “Söz konusu olay bakanlığımız tarafından bilinmektedir, fakat kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması şartından dolayı herhangi bir detayı paylaşmam mümkün değil” dedi.
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