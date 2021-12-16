'Berlin Duvarı’nı yıkan gazeteci' olarak tanınan Ehrman hayatını kaybetti

Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasına yol açan gazeteci olarak bilinen Riccardo Ehrman 92 yaşında hayatını kaybetti.İtalyan gazeteci Ehrman, Ansa haber ajansının Doğu Berlin temsilciliğini yaparken 9 Kasım 1989'da bir basın toplantısında sorduğu sorularla duvarın yıkımına giden süreci tetiklemişti.Doğu Almanya hükümet sözcüsü Günter Schabowski'nin 9 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Ehrman, o zamanki adıyla Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili bir soru sordu.Schabowski, "Ülke dışına özel seyahatler artık önkoşulsuz olarak yapılabilecek" dedi. Bu yanıt üzerine Ehrman, "Bu, Batı Berlin için de geçerli mi?" diye sordu ve olumlu yanıt aldı.Ardından, tarihe geçen soru ve cevap geldi: Ehrman'ın, "Yeni kurallar ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek?" diye sorması üzerine Schabowski, cebindeki kağıtlara bakarak "Bildiğim kadarıyla hemen, şu andan itibaren" dedi.Bu sözlerin ardından binlerce Doğu Almanya vatandaşı Berlin Duvarı'na akın etti ve sınır muhafızlarının hazırlıksız yakalanmasının da etkisiyle birkaç saat sonra sınır kapıları açıldı. O gece tarihe Berlin Duvarı'nın yıkıldığı an olarak geçti.Bu tarihi gelişmeye yol açan cevabın esasında bürokratik bir karışıklık ve yanlış anlamadan kaynaklandığı ise daha sonra ortaya çıktı.Seyahat rejimini esnetme kararının daha sonra açıklanması ve ertesi gün devreye girmesi, ayrıca bazı önkoşullara bağlı olması planlanıyordu. Ancak sözcü Schabowski'nin kararın detaylarından haberdar olmadığı, basın toplantısındaki sorular karşısında kendisine verilen brifing notlarına bakarak çıkarım yapmaya çalıştığı anlaşıldı.