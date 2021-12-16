Samanyolu Haber /Dünya / 'Berlin Duvarı’nı yıkan gazeteci' olarak tanınan Ehrman hayatını kaybetti /16 Aralık 2021 00:39

'Berlin Duvarı’nı yıkan gazeteci' olarak tanınan Ehrman hayatını kaybetti

Berlin Duvarı'nın yıkılma süresici tetiklediği belirtilen gazeteci Riccardo Ehrman'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan ve Övgü Pınar imzası taşıyan habere göre Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasına yol açan gazeteci olarak bilinen Riccardo Ehrman 92 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan gazeteci Ehrman, Ansa haber ajansının Doğu Berlin temsilciliğini yaparken 9 Kasım 1989'da bir basın toplantısında sorduğu sorularla duvarın yıkımına giden süreci tetiklemişti.

Doğu Almanya hükümet sözcüsü Günter Schabowski'nin 9 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Ehrman, o zamanki adıyla Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili bir soru sordu.

Schabowski, "Ülke dışına özel seyahatler artık önkoşulsuz olarak yapılabilecek" dedi. Bu yanıt üzerine Ehrman, "Bu, Batı Berlin için de geçerli mi?" diye sordu ve olumlu yanıt aldı.

Ardından, tarihe geçen soru ve cevap geldi: Ehrman'ın, "Yeni kurallar ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek?" diye sorması üzerine Schabowski, cebindeki kağıtlara bakarak "Bildiğim kadarıyla hemen, şu andan itibaren" dedi.

Bu sözlerin ardından binlerce Doğu Almanya vatandaşı Berlin Duvarı'na akın etti ve sınır muhafızlarının hazırlıksız yakalanmasının da etkisiyle birkaç saat sonra sınır kapıları açıldı. O gece tarihe Berlin Duvarı'nın yıkıldığı an olarak geçti.

Bu tarihi gelişmeye yol açan cevabın esasında bürokratik bir karışıklık ve yanlış anlamadan kaynaklandığı ise daha sonra ortaya çıktı.

Seyahat rejimini esnetme kararının daha sonra açıklanması ve ertesi gün devreye girmesi, ayrıca bazı önkoşullara bağlı olması planlanıyordu. Ancak sözcü Schabowski'nin kararın detaylarından haberdar olmadığı, basın toplantısındaki sorular karşısında kendisine verilen brifing notlarına bakarak çıkarım yapmaya çalıştığı anlaşıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Berlin Duvarı’nı yıkan gazeteci' olarak tanınan Ehrman... Sonraki Haber >>

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

Yarışta korkunç kaza

Yarışta korkunç kaza

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:04:49