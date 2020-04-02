Berlin eyaleti Yunanistan'dan bin 500 kişiyi kendi imkanlarıyla getirecek

Berlin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, Midilli Adası'ndaki kalabalık Moria kampından 500 ila bin 500 sığınmacıyı ülkeye getirmek istediklerini belirtti.







Radio Eins'a konuşan Dirk Behrendt, "Oradaki mültecilerin durumu AB için bir utanç kaynağı. Artık Alman hükümetinin ulusal düzeyde veya ortaklarıyla bir anlaşmaya varmasını beklemek için vaktimiz yok. Onları ağırlayabileceğimiz tesislerimiz var, ayrıca birçok boş otel de bulunuyor" diyerek Berlin kentinin hazır olduğunu ifade etti.





Dresden merkezli Mission Lifeline, iki uçuşun finansmanı için 55 bin euro civarında bağış topladı.





Euronews'e göre Ocak ayında, başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Yunanistan'ın yükünü hafifletmek için bin 600 mülteciyi kabul etmeye hazırlanıyordu. Fakat Covid-19 salgınının Avrupa'ya yayılmasıyla bu proje askıya alındı. Ancak diğer taraftan da 3 bin kapasitelik Moria kampında yaklaşık 20 bin kişinin kalması büyük bir risk haline geldi.