Samanyolu Haber /Gündem / Berlin Film Festivali korona tedbirleri ile başladı /11 Şubat 2022 10:26

Berlin Film Festivali korona tedbirleri ile başladı

Dünyanın en önemli sinema festivallerinden olan Uluslararası Berlin Film Festivali küresel koronavirüs salgınının gölgesinde başladı. Festivalin açılışı François Ozon imzalı "Peter von Kant" ile yapıldı.

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72'nci Uluslararası Berlin Film Festivali bu yıl 10-20 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor

72'nci Uluslararası Berlin Film Festivali bu yıl sıkı korona tedbirleri altında yüz yüze düzenleniyor. Aşı, test ve maske zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, bütün resepsiyon ve partilerin iptal edilmesi gibi korona önlemlerinin alındığı festivalin açılışı Perşembe akşamı yapıldı.

Berlinale olarak bilinen festival, sinema, sanat ve siyaset dünyasından davetlilerin katılımı ile Berlinale Sarayı'nda (Berlinale Palast) düzenlenen açılış töreni ile başladı.
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