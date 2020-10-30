Berlin Havalimanı 14 yıl sonra açılıyor

İnşaatına tam 14 yıl önce, 2006’da başlanan, normal şartlarda 2011 yılında hizmete girmesi hedeflenen havalimanı bir türlü bitirilememiş, açılışı önce 2011’de, daha sonra 2012, 2013, 2014, ardından son olarak 2017'de ertelenmişti.







İnşaat süresince yangın söndürme sistemindeki eksikliklerinin yanı sıra, bagaj taşıma bantlarının yetersiz kalması, yolcu kontrol noktası sayısının daha havalimanı açılmadan az olduğunun saptanması, yürüyen merdivenlerin bazılarının kısa olduğunun belirlenmesi veyangın durumunda binadaki bin 200 kapının çalışmaması gibi sayısız sorun yaşandı.





VOA’dan Cem Dalaman’ın haberine göre, yıllar içinde tespit edilen 500 binden fazla teknik hatasıyla birçok Alman için "ulusal travmaya" dönüşen havalimanının Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup,sürekli olarak yaşanan ertelemeler nedeniyle, havalimanının dünya genelinde alay konusu olduğunu söyleyerek, "Alman mühendisler olarak kendimizden utandık" diye konuştu.





Planlandığı dönemde, yani 2000’li yılların ortasında "Avrupa’nın en moderni olacağı" şeklinde reklamı yapılan BER’in neredeyse 10 yıllık gecikme sonrasında teknik ilerlemenin çok arkasında kalmış bir şekilde açılacağını belirten uzmanlar, gecikme nedeniyleyeni havalimanın uluslararası hava trafiğinde aktarma noktası olma şansını da yitirdiğini, Frankfurt ve Münih gibi havalimanlarının bu işlevi üstlendiğini belirtiyorlar.





Havalimanının Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın ana üslerinden biri olması planlanıyordu. Ancak Corona krizi Lufthansa’yı iflasın eşiğine getirdi. 138 bin kişi istihdam eden Lufthansa'da kargo uçuşları dışındaki uçuşlar salgın nedeniyle aylarca durma noktasına gelmiş, dünya çapında binlerce personel işini kaybetmişti.Lufthansa, Alman hükümetinin toplam 9 milyar Euro hacmindeki yardımıyla ayakta kalırken, Berlin’e yönelik slot’larını da azaltmak zorunda kaldı.





Yılda 35 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasiteyle planlanan Berlin’in yeni havalimanı daha uzun bir süre, havacılık sektörünün yaşadığı kriz nedeniyle kapasitesinin çok altında yolcuya hizmet verecek. Bu olumsuz şartlar altında, yarın ilk uçuş Berlin’den Paris’e yapılacak. Türk Havayolları’nın Berlin’den İstanbul’a ilk uçuşu Pazar sabahı yapılacak.





BER’in talihsizliği açılış sürecinde de sürüyor. Havalimanının açılışı için planlanan gala, Berlin’de Corona virüsü vaka sayılarının rekor seviyede çoğalması nedeniyle iptal edildi. Havalimanı yarın sessiz sedasız ve törensiz açılacak. Berlin’in emektar havalimanı Tegel ise gelecek 9 Kasım’da kapatılacak.