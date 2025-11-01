Berlin Havalimanı'nda alarm verildi, uçuşlar durdu





Rusya Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'daki diğer ülkeleri tedirgin etmeye devam ediyor.Son zamanlarda bazı ülkelerde görülmeye başlayan insansız hava araçları (İHA) Almanya'da da görüntülendi. Berlin'deki havalimanında uçuşlar askıya alındı.NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?NATO harekete geçti: Bu droneları kim, neden uçuruyor?Yerel saat ile 20.08 - 21.58 arasındaki tüm kalkış ve inişlerin durdurulması doğrultusunda uçaklar civardaki havalimanlarına yönlendirildi.Ayrıca, hava trafiği üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için Berlin'deki gece uçuş yasağının da esnetildiği aktarıldı.Son zamanlarda Danimarka, Norveç, Polonya, Romanya ve Estonya’daki bazı sivil havalimanları ile askeri üslerde görülen şüpheli dronlar güvenlik endişelerine neden olmuştu.