Berlin, Kiev’in talebini reddetti

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Batılı müttefiklere ülke toprakları üzerinde Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını vurmaları yönündeki çağrısına Berlin olumlu cevap vermedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO müttefiklerinin Ukrayna üzerinde Rus füzelerinin vurulması konusunda hemfikir olmadığını söyledi. Polonya daha önce bu fikir üzerinde çalıştığını ancak ittifak kararı olmadan harekete geçmeyeceğini söylemişti.Gazetecilere verdiği demeçte Alman lider ayrıca Zelensky'nin Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedefleri vurmak için Batı silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki talebini de reddetti.İngiltere'deki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde konuşan Zelensky, Batılı devletlere Rus hava saldırılarına karşı yardımları artırma çağrısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Büyük Britanya, Fransa, Almanya ve Polonya'dan Ukrayna'ya Rus füzelerini düşürmesini istedi ve “cesaretlerinin dünya için belirleyici olabileceğini” söyledi.Ukrayna ve Polonya arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasında, Ukrayna hava sahasında batı yönünde atılan füzelerin durdurulması olasılığı öngörülüyor. Varşova öneriyi incelediğini ancak NATO'nun izni olmadan harekete geçmeyeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bloğun politikasının değişmediğini ve "çatışmanın bir parçası olmayacağını" vurgulayarak buna karşı çıktı.ABD Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran saldırısı sırasında İsrail'e yardım ettiği gibi Ukrayna'nın hava hedeflerine müdahale etmesine de yardım edemeyeceğini, çünkü bunların farklı çatışmalar olduğunu söylemişti.