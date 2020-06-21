Berlin kira çılgınlığına karşı sokağa çıktı

Almanya çapında yapılan kiracı girişimlerinin artan konut fiyatları ve yerinden edilmeye karşı organize ettiği “Shut down Mietenwahnsinn – sicheres Zuhause für alle!” (Kira Çılgınlığını Durdur- herkes için güvenli bir ev!) eyleminin, Berlin ayağı yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.





Cumartesi günü saat 14.00’da Potsdamer Platz`da yoğun yağmura rağmen yine eylemlerde alışık olduğumuz gibi maskelerini takarak buluşan göstericiler, tahliye tehdidi altındaki “Potse” gençlik merkezine doğru yürüyüşe geçti.



